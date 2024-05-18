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Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка в пачке, №20 - Запорожье (62203) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
129,68
Экономия: -50,68 грн
79,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
126,90
Экономия: -32,50 грн
94,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
99,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (6)
130,31
Экономия: -37,08 грн
93,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (6), контурная ячейковая упаковка (1)
120,39
Экономия: -41,45 грн
78,94 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
114,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
124,63
Экономия: -18,69 грн
105,94 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (16)
113,68
Экономия: -34,68 грн
79,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
91,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
122,00
Экономия: -43,00 грн
79,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
129,80
Экономия: -24,40 грн
105,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
122,50
Экономия: -16,56 грн
105,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (6), контурная ячейковая упаковка (1)
83,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (5)
121,32
Экономия: -15,94 грн
105,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
112,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (4)
110,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
122,00
Экономия: -43,00 грн
79,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4), контурная ячейковая упаковка (1)
123,03
Экономия: -44,19 грн
78,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4), контурная ячейковая упаковка (1)
120,30
Экономия: -41,49 грн
78,81 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
129,30
Экономия: -22,40 грн
106,90 грн