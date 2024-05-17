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Би-Септ-Фармак® таблетки 480 мг блистер, №20 - Львов (55103) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
137,97
Экономия: -12,65 грн
125,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
111,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
130,78
Экономия: -8,85 грн
121,93 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
133,99
Экономия: -15,02 грн
118,97 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
111,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
128,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
121,23
Экономия: -2,26 грн
118,97 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
130,23
Экономия: -6,39 грн
123,84 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
137,90
Экономия: -21,80 грн
116,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
139,69
Экономия: -15,53 грн
124,16 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
121,23
Экономия: -2,26 грн
118,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
118,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
137,98
Экономия: -19,01 грн
118,97 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
131,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
128,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
111,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
132,50
Экономия: -13,53 грн
118,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
128,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
128,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
133,82
Экономия: -9,67 грн
124,15 грн