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Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №20 - Запорожье (77310) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
28,91 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
16,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
29,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
15,59 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
16,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
16,20 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (3)
29,91 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (1)
31,79
Экономия: -5,19 грн
26,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
14,98 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
32,40
Экономия: -5,80 грн
26,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: таблетки (10)
14,84 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
29,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
14,97 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (6)
16,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (3)
29,57 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: таблетки (10)
17,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (3)
14,98 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (8)
16,19 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
Всего: упаковка (5)
16,19 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
Всего: упаковка (5)
16,23 грн