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Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №20 - Одесса (77310) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
29,02
Экономия: -4,34 грн
24,68 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
25,92 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (2)
29,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
Всего: упаковка (2)
29,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (2)
16,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
29,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
31,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Килия, ул. Гагаринская, 84
Всего: упаковка (2)
27,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (3)
29,46 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (1)
32,40
Экономия: -4,00 грн
28,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (2)
29,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Всего: упаковка (3)
16,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (5)
20,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (1)
29,92 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -5,40 грн
26,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
Всего: упаковка (1)
32,40
Экономия: -4,00 грн
28,40 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
Всего: упаковка (1)
16,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
16,21 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается через 45 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (6)
29,93 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (2)
16,23 грн