Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипин-АстрафармЦены в аптеках

Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №20 - Львов (77310) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
25,30 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
25,30 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
25,30 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (1)
14,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
29,30 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: таблетки (10)
25,30 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
27,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
29,30 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (1)
25,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (5)
18,19
Экономия: -1,31 грн
16,88 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (1)
29,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Патона, 2/7
Всего: упаковка (1)
29,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (1)
25,30 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
25,30 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Очеретяна, 10
Всего: упаковка (1)
27,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Чукарина, 1
Всего: упаковка (1)
25,30 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
25,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (1)
27,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Стрыйская, 113-Д
Всего: упаковка (1)
14,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
23,88 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом