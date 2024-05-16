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Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №20 - Харьков (77310) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (2)
30,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
30,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
30,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
30,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (1)
14,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (2)
30,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
31,43 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Всего: упаковка (2)
30,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (2)
30,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (4)
31,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (17)
30,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: упаковка (4)
29,00 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
Всего: упаковка (2)
30,00 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
Всего: упаковка (3)
29,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (1)
30,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
Всего: упаковка (6)
29,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (2)
29,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (3)
31,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
29,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (2)
29,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (2)
29,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
29,91 грн
Мед-сервис
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 67-А
Всего: упаковка (5)
29,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (2)
29,63 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: блистер (1)
29,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 41
Всего: упаковка (3)
27,44 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (2)
29,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (1)
29,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (1)
25,90 грн