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Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №60 - Львов (622883) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
59,60 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, пл. Гайдамаков, 15-А
Всего: упаковка (1)
64,91
Экономия: -7,69 грн
57,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
63,90 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
59,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Опильского, 2
Всего: упаковка (1)
64,66
Экономия: -7,44 грн
57,22 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: упаковка (2)
61,97
Экономия: -4,75 грн
57,22 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (2)
61,97
Экономия: -4,75 грн
57,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: упаковка (1)
59,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
Всего: упаковка (2)
59,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (3)
56,22 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (1)
59,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Легоцкого, 80
Всего: упаковка (1)
59,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Нетишин, просп. Независимости, 9
Всего: таблетки (50)
59,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Шевченко, 16
Всего: упаковка (2)
64,65
Экономия: -7,43 грн
57,22 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
Всего: упаковка (4)
61,97
Экономия: -4,75 грн
57,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (2)
56,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (2)
59,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Великий Бычков, ул. Грушевского Михаила, 110
Всего: упаковка (1)
56,49 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 78
Всего: упаковка (1)
64,65
Экономия: -7,43 грн
57,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
Всего: упаковка (1)
56,50 грн