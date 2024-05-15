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Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (622883) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
59,86 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
67,91
Экономия: -9,21 грн
58,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
59,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
63,45
Экономия: -4,32 грн
59,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
64,88
Экономия: -6,60 грн
58,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (1)
59,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
60,73 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (2)
62,67
Экономия: -4,18 грн
58,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
58,93 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
40,38
Экономия: -2,35 грн
38,03 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Всего: упаковка (2)
59,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (2)
59,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
Всего: упаковка (2)
59,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (1)
57,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (1)
42,35
Экономия: -4,14 грн
38,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
Всего: упаковка (2)
59,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (2)
59,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всего: упаковка (2)
59,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (1)
57,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (5)
64,90
Экономия: -7,90 грн
57,00 грн