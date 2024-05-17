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Амброксол Экстра таблетки 30 мг блистер тм Tabula Vita, №20 - Запорожье (826379) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (7)
30,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
30,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (5)
30,00 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
30,00 грн
Народная аптека
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Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
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Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
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Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
30,00 грн
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Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
30,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
30,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (2)
30,00 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (2)
30,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
30,00 грн