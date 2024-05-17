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Амброксол Экстра таблетки 30 мг блистер, №20 - Запорожье (52065) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
46,00
Экономия: -18,80 грн
27,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (4)
43,61
Экономия: -10,01 грн
33,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
44,00
Экономия: -16,80 грн
27,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (9)
44,00
Экономия: -16,80 грн
27,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (22)
50,50
Экономия: -1,30 грн
49,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (9)
44,00
Экономия: -16,80 грн
27,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (17)
49,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (3)
48,00
Экономия: -16,00 грн
32,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
44,00
Экономия: -16,80 грн
27,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (12)
44,00
Экономия: -16,80 грн
27,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (11), блистер (1)
51,10
Экономия: -1,90 грн
49,20 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (8)
46,00
Экономия: -18,80 грн
27,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (12)
44,00
Экономия: -16,80 грн
27,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -12,80 грн
27,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (13)
44,00
Экономия: -16,80 грн
27,20 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (2)
48,00
Экономия: -16,00 грн
32,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (4)
44,00
Экономия: -16,80 грн
27,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (5)
40,00
Экономия: -12,80 грн
27,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (6)
42,00
Экономия: -16,60 грн
25,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
38,64
Экономия: -5,04 грн
33,60 грн