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Аскорил экспекторант сироп флакон пластиковый 100 мл, №1 - Харьков (54528) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 390 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
240,35 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
210,96 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
271,30
Экономия: -63,57 грн
207,73 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
238,43 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
240,07 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (3)
236,19 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
248,54
Экономия: -40,42 грн
208,12 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
237,96 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
239,48 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
240,34 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
299,00
Экономия: -83,80 грн
215,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
216,44 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
286,10
Экономия: -64,40 грн
221,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
243,99
Экономия: -28,76 грн
215,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
237,39 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
239,75 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
223,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
255,98
Экономия: -45,35 грн
210,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
240,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
226,32 грн