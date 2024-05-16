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Аскорил экспекторант сироп флакон пластиковый 200 мл, №1 - Киев (188827) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 843 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
372,99
Экономия: -71,51 грн
301,48 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
434,20
Экономия: -132,70 грн
301,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
434,20
Экономия: -132,70 грн
301,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
331,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
294,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
336,24 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
434,20
Экономия: -132,70 грн
301,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
381,99
Экономия: -80,51 грн
301,48 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
430,00
Экономия: -91,88 грн
338,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
280,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (2)
316,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
319,87 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (3)
434,20
Экономия: -132,70 грн
301,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
434,20
Экономия: -132,70 грн
301,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
434,20
Экономия: -132,70 грн
301,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
319,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
334,72 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
434,20
Экономия: -132,70 грн
301,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
318,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
420,90
Экономия: -119,40 грн
301,50 грн