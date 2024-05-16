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Анальдим суппозитории ректальные 100 мг + 10 мг стрип в пачке, №10 - Львов (51049) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 218 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: суппозитории ректальные (5)
44,50
Экономия: -0,50 грн
44,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
46,70
Экономия: -3,53 грн
43,17 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
49,60
Экономия: -7,49 грн
42,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
38,70 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
47,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
58,60
Экономия: -16,49 грн
42,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
58,21
Экономия: -16,10 грн
42,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), стрип (1)
46,27
Экономия: -3,95 грн
42,32 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), стрип (1)
61,30
Экономия: -19,20 грн
42,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
49,61
Экономия: -5,60 грн
44,01 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
46,34
Экономия: -4,23 грн
42,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
62,30
Экономия: -20,19 грн
42,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
56,21
Экономия: -14,10 грн
42,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
66,80
Экономия: -24,69 грн
42,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
43,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
52,01
Экономия: -9,90 грн
42,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
56,10
Экономия: -13,99 грн
42,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
60,11
Экономия: -18,00 грн
42,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2), стрип (1)
46,93
Экономия: -4,98 грн
41,95 грн