Чабреца трава (Thyme herb)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
67,59
Экономия при брони: -2,91 грн
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,49
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
64,95
Экономия при брони: -4,03 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
79,06
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
68,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
60,01
Экономия при брони: -2,14 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,30
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,24
Экономия при брони: -5,56 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
79,41
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
64,25
Экономия при брони: -6,47 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
78,87
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
61,86
Экономия при брони: -3,04 грн
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
70,03
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,34
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
70,58
Экономия при брони: -4,75 грн
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
71,48
Экономия при брони: -4,64 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
60,67
Экономия при брони: -2,87 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
61,83
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
68,34
Экономия при брони: -2,51 грн
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,23
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
64,46
Экономия при брони: -2,63 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
68,62
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
71,05
Экономия при брони: -4,20 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
78,58
Экономия при брони: -4,65 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,08
Экономия при брони: -10,83 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
69,28
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,91
Экономия при брони: -3,10 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
77,36
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
70,51
Экономия при брони: -3,68 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
78,00
Экономия при брони: -4,07 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,30
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
62,14
Экономия при брони: -3,97 грн