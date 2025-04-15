Киев
Чабреца трава (Thyme herb)

Чабреца трава (Thyme herb)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 92 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,14
Экономия при брони: -2,76 грн
66,38 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
79,36
Экономия при брони: -3,17 грн
76,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
59,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
68,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,59
Экономия при брони: -9,96 грн
56,63 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
66,00
Экономия при брони: -3,65 грн
62,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,28
Экономия при брони: -3,40 грн
62,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,30
Экономия при брони: -4,80 грн
68,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
57,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,30
Экономия при брони: -4,80 грн
68,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -6,30 грн
68,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -6,30 грн
68,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -6,30 грн
68,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,48
Экономия при брони: -17,10 грн
48,38 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
65,87
Экономия при брони: -3,50 грн
62,37 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
68,50 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
76,30
Экономия при брони: -6,70 грн
69,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
64,81
Экономия при брони: -4,72 грн
60,09 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
70,28
Экономия при брони: -3,05 грн
67,23 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,30
Экономия при брони: -4,80 грн
68,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
60,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,88
Экономия при брони: -17,53 грн
48,35 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
71,86
Экономия при брони: -4,23 грн
67,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,30
Экономия при брони: -4,80 грн
68,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -6,30 грн
68,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
77,90
Экономия при брони: -8,30 грн
69,60 грн
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