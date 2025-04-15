Чабреца трава (Thyme herb)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,14
Экономия при брони: -2,76 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
79,36
Экономия при брони: -3,17 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,59
Экономия при брони: -9,96 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
66,00
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,28
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,30
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,30
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,48
Экономия при брони: -17,10 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
65,87
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
76,30
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
64,81
Экономия при брони: -4,72 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
70,28
Экономия при брони: -3,05 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,30
Экономия при брони: -4,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,88
Экономия при брони: -17,53 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
71,86
Экономия при брони: -4,23 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,30
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
77,90
Экономия при брони: -8,30 грн