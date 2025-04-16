Чабреца трава (Thyme herb)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,53
Экономия при брони: -6,86 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
68,28
Экономия при брони: -22,51 грн
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,72
Экономия при брони: -3,54 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
69,72
Экономия при брони: -5,38 грн
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
77,28
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,34
Экономия при брони: -22,16 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
68,50
Экономия при брони: -22,72 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
67,10
Экономия при брони: -22,67 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
68,37
Экономия при брони: -5,01 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,78
Экономия при брони: -21,90 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
79,57
Экономия при брони: -3,37 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
64,57
Экономия при брони: -5,53 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
67,69
Экономия при брони: -5,34 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
68,52
Экономия при брони: -6,17 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
64,65
Экономия при брони: -5,61 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
68,82
Экономия при брони: -6,47 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
64,89
Экономия при брони: -5,24 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
79,71
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,41
Экономия при брони: -3,56 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
69,58
Экономия при брони: -5,29 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
64,44
Экономия при брони: -4,73 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
67,56
Экономия при брони: -3,23 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
67,32
Экономия при брони: -7,81 грн
Чабреца трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
80,64
Экономия при брони: -5,17 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Чабреца трава трава 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"