Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 5 мл №1
Unimed Pharma
259,44
Экономия при брони: -31,44 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
268,27
Экономия при брони: -27,44 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
274,62
Экономия при брони: -12,48 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 5 мл №1
Unimed Pharma
249,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
254,41
Экономия при брони: -9,66 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
271,41
Экономия при брони: -38,76 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
270,49
Экономия при брони: -29,83 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
280,08
Экономия при брони: -47,45 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 5 мл №1
Unimed Pharma
240,65
Экономия при брони: -12,65 грн
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
267,16
Экономия при брони: -34,20 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн