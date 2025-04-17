Винница (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
274,59
Экономия при брони: -17,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
278,02
Экономия при брони: -16,33 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
274,98
Экономия при брони: -18,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
268,24
Экономия при брони: -11,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
269,95
Экономия при брони: -13,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
267,65
Экономия при брони: -10,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн