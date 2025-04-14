Одесса (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
272,39
Экономия при брони: -10,07 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
269,48
Экономия при брони: -25,24 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
267,68
Экономия при брони: -27,87 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
266,69
Экономия при брони: -26,88 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
273,34
Экономия при брони: -10,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
273,77
Экономия при брони: -14,07 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
267,29
Экономия при брони: -16,05 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
258,20
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
273,06
Экономия при брони: -10,98 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
258,20
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
274,31
Экономия при брони: -35,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн