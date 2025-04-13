Киев (адрес не указан)
Доступно в 476 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
258,20
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
305,40
Экономия при брони: -84,05 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
271,63
Экономия при брони: -27,88 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
267,10
Экономия при брони: -40,57 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,52
Экономия при брони: -30,03 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,50
Экономия при брони: -11,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
267,31
Экономия при брони: -28,55 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
275,52
Экономия при брони: -13,85 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
255,67
Экономия при брони: -7,67 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
269,09
Экономия при брони: -12,11 грн