Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
258,20
Экономия при брони: -16,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
277,73
Экономия при брони: -39,26 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 5 мл №1
Unimed Pharma
246,81
Экономия при брони: -18,81 грн
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
271,03
Экономия при брони: -32,93 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
277,81
Экономия при брони: -39,19 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
271,88
Экономия при брони: -34,49 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
271,39
Экономия при брони: -30,58 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
258,20
Экономия при брони: -16,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
269,40
Экономия при брони: -32,01 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
261,39
Экономия при брони: -21,96 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
261,42
Экономия при брони: -21,99 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
269,02
Экономия при брони: -29,59 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
247,50
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
270,02
Экономия при брони: -29,77 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 5 мл №1
Unimed Pharma
249,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60
Экономия при брони: -21,70 грн