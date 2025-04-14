Днепр (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
275,34
Экономия при брони: -28,28 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
275,54
Экономия при брони: -28,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
269,01
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
258,20
Экономия при брони: -15,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
258,20
Экономия при брони: -15,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
274,57
Экономия при брони: -30,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
280,10
Экономия при брони: -27,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
258,20
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
272,39
Экономия при брони: -28,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
277,47
Экономия при брони: -33,33 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
269,44
Экономия при брони: -24,83 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
273,31
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
272,50
Экономия при брони: -32,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
267,57
Экономия при брони: -23,08 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,80
Экономия при брони: -30,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Униклофен капли глазные, раствор 0.1 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
276,24
Экономия при брони: -14,60 грн