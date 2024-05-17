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Антитромб мазь 1 % туба 30 г, №1 - Одесса (49630) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
79,15 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
84,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (1)
84,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
84,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
78,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
78,64 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
83,00
Экономия: -15,00 грн
68,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
Всего: упаковка (1)
88,00
Экономия: -20,00 грн
68,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
Всего: упаковка (2)
103,50
Экономия: -32,40 грн
71,10 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
80,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
79,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
79,17 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 47 мин
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
79,18 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (1)
88,00
Экономия: -20,00 грн
68,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
88,00
Экономия: -21,00 грн
67,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
88,00
Экономия: -20,00 грн
68,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -20,89 грн
71,10 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
80,14
Экономия: -6,90 грн
73,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
84,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
79,07 грн