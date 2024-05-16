Антитромб мазь 1 % туба 30 г, №1 - Львов (49630) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Львов, ул. Любинская, 96
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Львов, ул. Патона, 9/4
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Львов, ул. Гринченко, 2-А
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Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
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Рудки, ул. Самборская, 6
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Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 15
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Самбор, ул. Перемышльская, 3
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Сколе, пл. Независимости, 11
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Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
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Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
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Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
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Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Подорожник
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Полонное, ул. Бандеры Степана, 12
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Винница, просп. Космонавтов, 36-А
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Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
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Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
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Киев, просп. Берестейский, 136
Фармация
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Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Подорожник
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Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Фармация
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Киев, просп. Воздушных Сил, 47