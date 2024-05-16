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Антитромб мазь 1 % туба 30 г, №1 - Львов (49630) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
80,97 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (1)
70,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (1)
79,60 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (1)
70,35 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Рудки, ул. Самборская, 6
Всего: упаковка (1)
77,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
72,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Самбор, ул. Перемышльская, 3
Всего: упаковка (1)
73,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Сколе, пл. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
77,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (1)
81,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
80,32 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
Всего: упаковка (1)
84,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
80,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полонное, ул. Бандеры Степана, 12
Всего: упаковка (2)
82,99
Экономия: -11,89 грн
71,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
79,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
79,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
79,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
80,24 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (2)
109,90
Экономия: -33,27 грн
76,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (1)
88,99
Экономия: -17,89 грн
71,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
114,60
Экономия: -34,68 грн
79,92 грн