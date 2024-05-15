Антитромб мазь 1 % туба 30 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (49630) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
Не болей
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Днепр, ул. Новокрымская, 4
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Днепр, ул. Харьковская, 7-А
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Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Подорожник
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Днепр, просп. Слобожанский, 89
В других городах:
Подорожник
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Днепр, ул. Старый Шлях, 7
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Запорожье, ул. Ладожская, 14
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Запорожье, просп. Соборный, 171-А
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Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
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Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
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Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
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Харьков, просп. Гагарина, 177
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
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Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
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