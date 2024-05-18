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Бетак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №30 - Запорожье (48410) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
312,00
Экономия: -56,40 грн
255,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
318,11
Экономия: -53,46 грн
264,65 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
291,64
Экономия: -30,45 грн
261,19 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
275,99
Экономия: -19,54 грн
256,45 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
294,00
Экономия: -38,40 грн
255,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
294,00
Экономия: -38,40 грн
255,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), блистер (2)
299,00
Экономия: -42,50 грн
256,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
263,99
Экономия: -7,54 грн
256,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
289,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), блистер (1)
291,49
Экономия: -20,21 грн
271,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
265,22 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
273,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
297,66
Экономия: -52,31 грн
245,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
283,62
Экономия: -21,74 грн
261,88 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), блистер (1)
287,90
Экономия: -27,60 грн
260,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
273,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), блистер (2)
318,50
Экономия: -59,32 грн
259,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
284,50
Экономия: -30,79 грн
253,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1), блистер (1)
269,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
321,09
Экономия: -62,15 грн
258,94 грн