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Бетак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №30 - Львов (48410) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
272,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
235,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
285,54
Экономия: -25,39 грн
260,15 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
270,99
Экономия: -14,81 грн
256,18 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
265,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
247,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
283,99
Экономия: -27,81 грн
256,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
281,99
Экономия: -25,81 грн
256,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (2)
283,62
Экономия: -37,71 грн
245,91 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), блистер (2)
329,60
Экономия: -73,10 грн
256,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
302,72
Экономия: -54,79 грн
247,93 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
272,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -24,81 грн
256,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
289,99
Экономия: -33,81 грн
256,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: блистер (2)
238,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
266,99
Экономия: -10,81 грн
256,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -24,81 грн
256,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
277,99
Экономия: -21,81 грн
256,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
289,66
Экономия: -40,74 грн
248,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
283,99
Экономия: -27,81 грн
256,18 грн