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Бетак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (48410) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 250 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5)
305,59
Экономия: -34,39 грн
271,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (1)
299,84
Экономия: -28,55 грн
271,29 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
329,40
Экономия: -73,00 грн
256,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), блистер (1)
304,19
Экономия: -42,36 грн
261,83 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), блистер (2)
295,60
Экономия: -35,40 грн
260,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
287,07 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
273,99
Экономия: -18,52 грн
255,47 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: блистер (1)
295,60
Экономия: -35,40 грн
260,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), блистер (1)
289,60
Экономия: -28,12 грн
261,48 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), блистер (2)
302,70
Экономия: -42,50 грн
260,20 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (5)
296,61
Экономия: -34,88 грн
261,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), блистер (2)
323,07
Экономия: -61,14 грн
261,93 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
271,99
Экономия: -16,52 грн
255,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
307,02
Экономия: -41,93 грн
265,09 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
239,78 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
282,20
Экономия: -22,00 грн
260,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5), блистер (2)
299,29
Экономия: -37,61 грн
261,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
278,02
Экономия: -29,90 грн
248,12 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
291,43
Экономия: -31,28 грн
260,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
297,79
Экономия: -47,11 грн
250,68 грн