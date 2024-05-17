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Бетак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №30 - Львов (363768) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
189,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
172,74 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
201,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
189,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
205,99
Экономия: -28,18 грн
177,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
164,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
233,99
Экономия: -56,18 грн
177,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
189,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
195,28
Экономия: -19,44 грн
175,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
189,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
186,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
189,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
199,99
Экономия: -22,18 грн
177,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
189,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
204,99
Экономия: -27,18 грн
177,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
185,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
203,99
Экономия: -26,18 грн
177,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
219,99
Экономия: -42,18 грн
177,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
189,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), блистер (2)
202,14
Экономия: -25,73 грн
176,41 грн