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Бетак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №30 - Харьков (363768) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
175,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
189,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
197,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
201,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
189,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: блистер (2)
191,85 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
199,53 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2), блистер (1)
197,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
185,50
Экономия: -8,49 грн
177,01 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
197,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
189,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: блистер (2)
197,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
199,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
189,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
199,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
200,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
199,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
187,56 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
188,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
186,50
Экономия: -9,49 грн
177,01 грн