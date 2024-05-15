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Бетак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (363768) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
189,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
189,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
189,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
189,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
182,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
189,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
189,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
189,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (2)
212,22
Экономия: -27,63 грн
184,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
205,90
Экономия: -17,75 грн
188,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
189,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
189,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1), блистер (2)
217,93
Экономия: -30,95 грн
186,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: блистер (2)
188,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
189,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
189,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
189,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
189,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1), блистер (2)
204,25
Экономия: -23,08 грн
181,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
184,99
Экономия: -7,98 грн
177,01 грн