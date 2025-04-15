Амлодипин-Здоровье (Amlodipine-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,83
Экономия при брони: -0,57 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,67
Экономия при брони: -0,87 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,69
Экономия при брони: -0,62 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,37
Экономия при брони: -1,13 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,79
Экономия при брони: -0,52 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,89
Экономия при брони: -0,70 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,73
Экономия при брони: -1,45 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,46
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
6,53
Экономия при брони: -0,24 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,59
Экономия при брони: -0,83 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,89
Экономия при брони: -0,46 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,20
Экономия при брони: -1,33 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,34
Экономия при брони: -0,90 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,70
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,08
Экономия при брони: -0,65 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,12
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье