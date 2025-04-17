Амлодипин-Здоровье (Amlodipine-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,36
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,94
Экономия при брони: -0,60 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,43
Экономия при брони: -1,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,83
Экономия при брони: -0,60 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,00
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,87
Экономия при брони: -0,61 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,74
Экономия при брони: -1,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,68
Экономия при брони: -0,37 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,67
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,89
Экономия при брони: -0,48 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,34
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,88
Экономия при брони: -1,28 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,18
Экономия при брони: -1,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,55
Экономия при брони: -0,95 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,11
Экономия при брони: -0,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,99
Экономия при брони: -0,39 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
18,98
Экономия при брони: -0,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,90
Экономия при брони: -0,58 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,36
Экономия при брони: -1,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,60
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,96
Экономия при брони: -0,54 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,56
Экономия при брони: -1,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,21
Экономия при брони: -1,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье