Амлодипин-Здоровье (Amlodipine-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,62
Экономия при брони: -0,61 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,37
Экономия при брони: -1,55 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,53
Экономия при брони: -0,46 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,07
Экономия при брони: -0,86 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,95
Экономия при брони: -0,45 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,09
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,95
Экономия при брони: -0,51 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,60
Экономия при брони: -1,16 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
8,81
Экономия при брони: -0,41 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,03
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,58
Экономия при брони: -1,06 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,17
Экономия при брони: -0,89 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,73
Экономия при брони: -0,73 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,20
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,10
Экономия при брони: -0,52 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,20
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,57
Экономия при брони: -0,72 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,61
Экономия при брони: -0,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,61
Экономия при брони: -0,76 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,35
Экономия при брони: -0,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,54
Экономия при брони: -1,02 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,09
Экономия при брони: -2,62 грн