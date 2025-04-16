Амлодипин-Здоровье (Amlodipine-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,24
Экономия при брони: -0,33 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,58
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,76
Экономия при брони: -0,78 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,93
Экономия при брони: -1,09 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,77
Экономия при брони: -1,30 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,08
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,11
Экономия при брони: -0,64 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,49
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,13
Экономия при брони: -0,60 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,49
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,77
Экономия при брони: -1,17 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,53
Экономия при брони: -2,33 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,59
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,78
Экономия при брони: -1,28 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,98
Экономия при брони: -1,26 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,58
Экономия при брони: -0,49 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,30
Экономия при брони: -0,83 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,69
Экономия при брони: -0,68 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,04
Экономия при брони: -0,97 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,56
Экономия при брони: -0,71 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,09
Экономия при брони: -1,18 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,03
Экономия при брони: -1,83 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,86
Экономия при брони: -1,36 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,72
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,67
Экономия при брони: -1,17 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,34
Экономия при брони: -2,16 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,29
Экономия при брони: -0,48 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,36
Экономия при брони: -0,61 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,05
Экономия при брони: -0,58 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,14
Экономия при брони: -1,41 грн