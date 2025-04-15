Амлодипин-Здоровье (Amlodipine-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,21
Экономия при брони: -1,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,79
Экономия при брони: -0,54 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,37
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,02
Экономия при брони: -0,69 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,61
Экономия при брони: -2,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,95
Экономия при брони: -0,61 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,49
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,43
Экономия при брони: -0,33 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,13
Экономия при брони: -2,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,78
Экономия при брони: -0,67 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,56
Экономия при брони: -1,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,11
Экономия при брони: -0,62 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,53
Экономия при брони: -1,45 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,89
Экономия при брони: -0,41 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,47
Экономия при брони: -0,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,54
Экономия при брони: -0,47 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
18,59
Экономия при брони: -0,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,81
Экономия при брони: -0,32 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,09
Экономия при брони: -2,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье