Амлодипин-Здоровье (Amlodipine-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 411 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,03
Экономия при брони: -0,51 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,04
Экономия при брони: -0,53 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,10
Экономия при брони: -1,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,41
Экономия при брони: -0,52 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,14
Экономия при брони: -1,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,91
Экономия при брони: -0,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,72
Экономия при брони: -0,60 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,86
Экономия при брони: -0,86 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,97
Экономия при брони: -0,54 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,11
Экономия при брони: -0,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,21
Экономия при брони: -1,06 грн