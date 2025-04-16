Амлодипин-Здоровье (Amlodipine-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,03
Экономия при брони: -0,53 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,09
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,72
Экономия при брони: -0,67 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,43
Экономия при брони: -1,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,06
Экономия при брони: -0,54 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,12
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,75
Экономия при брони: -0,69 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,02
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,92
Экономия при брони: -0,49 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,46
Экономия при брони: -1,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,65
Экономия при брони: -1,28 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,77
Экономия при брони: -0,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,80
Экономия при брони: -0,39 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,07
Экономия при брони: -1,04 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,75
Экономия при брони: -1,31 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,03
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,86
Экономия при брони: -0,45 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,27
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,05
Экономия при брони: -0,47 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,91
Экономия при брони: -0,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,01
Экономия при брони: -0,51 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,05
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,20
Экономия при брони: -2,14 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье