Киев
Амлодипин-Здоровье (Amlodipine-Zdorovye)

Амлодипин-Здоровье (Amlodipine-Zdorovye)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 101 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,60 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,54
Экономия при брони: -1,02 грн
9,52 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,91
Экономия при брони: -0,81 грн
19,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,86
Экономия при брони: -0,81 грн
10,05 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,72
Экономия при брони: -2,03 грн
19,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
18,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,39
Экономия при брони: -1,37 грн
19,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,67
Экономия при брони: -1,15 грн
9,52 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,34
Экономия при брони: -1,65 грн
19,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,16
Экономия при брони: -0,74 грн
9,42 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,60
Экономия при брони: -1,91 грн
19,69 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,24
Экономия при брони: -0,78 грн
9,46 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,50
Экономия при брони: -1,40 грн
19,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,88
Экономия при брони: -0,82 грн
10,06 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,75
Экономия при брони: -1,50 грн
20,25 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,07
Экономия при брони: -0,66 грн
9,41 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,62
Экономия при брони: -1,54 грн
19,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,60 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,89
Экономия при брони: -1,04 грн
9,85 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,58
Экономия при брони: -1,49 грн
19,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,40 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
18,89 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,01
Экономия при брони: -0,44 грн
8,57 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,25
Экономия при брони: -0,76 грн
18,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,40
Экономия при брони: -0,10 грн
9,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,23
Экономия при брони: -1,43 грн
18,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,04
Экономия при брони: -0,56 грн
9,48 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,28
Экономия при брони: -1,07 грн
20,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,91
Экономия при брони: -0,75 грн
9,16 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,83
Экономия при брони: -1,35 грн
18,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,93
Экономия при брони: -0,62 грн
9,31 грн
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