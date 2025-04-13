Амлодипин-Здоровье (Amlodipine-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,54
Экономия при брони: -1,02 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,91
Экономия при брони: -0,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,86
Экономия при брони: -0,81 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,72
Экономия при брони: -2,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,39
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,67
Экономия при брони: -1,15 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,34
Экономия при брони: -1,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,16
Экономия при брони: -0,74 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,60
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,24
Экономия при брони: -0,78 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,88
Экономия при брони: -0,82 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,75
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,07
Экономия при брони: -0,66 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,62
Экономия при брони: -1,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,89
Экономия при брони: -1,04 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,58
Экономия при брони: -1,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,01
Экономия при брони: -0,44 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,25
Экономия при брони: -0,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,23
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,04
Экономия при брони: -0,56 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,28
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,91
Экономия при брони: -0,75 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,83
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,93
Экономия при брони: -0,62 грн