Амлодипин-Здоровье (Amlodipine-Zdorovye)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,28
Экономия при брони: -0,77 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,77
Экономия при брони: -2,74 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,25
Экономия при брони: -0,81 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,79
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,10
Экономия при брони: -0,80 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,22
Экономия при брони: -1,41 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,71
Экономия при брони: -0,60 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,30
Экономия при брони: -2,27 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,26
Экономия при брони: -0,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,80
Экономия при брони: -0,47 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,89
Экономия при брони: -0,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,76
Экономия при брони: -0,75 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Не болей
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,11
Экономия при брони: -0,51 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,48
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,60
Экономия при брони: -1,05 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,65
Экономия при брони: -0,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,06
Экономия при брони: -0,54 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,98
Экономия при брони: -1,25 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Не болей
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,77
Экономия при брони: -0,48 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,54
Экономия при брони: -0,74 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,72
Экономия при брони: -1,20 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,01
Экономия при брони: -0,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,76
Экономия при брони: -0,29 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,61
Экономия при брони: -0,57 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,92
Экономия при брони: -0,57 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,14
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,77
Экономия при брони: -0,73 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,54
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,64
Экономия при брони: -0,63 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,72
Экономия при брони: -0,93 грн