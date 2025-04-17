Амлодипин-Здоровье (Amlodipine-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,26
Экономия при брони: -0,91 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
20,17
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,66
Экономия при брони: -0,57 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,55
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
3,33
Экономия при брони: -0,16 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,63
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,85
Экономия при брони: -0,60 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,26
Экономия при брони: -2,39 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,57
Экономия при брони: -0,64 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,71
Экономия при брони: -1,48 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,65
Экономия при брони: -0,30 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,07
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,52
Экономия при брони: -1,20 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,51
Экономия при брони: -0,69 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,59
Экономия при брони: -0,45 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,03
Экономия при брони: -0,74 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
9,80
Экономия при брони: -0,96 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,15
Экономия при брони: -0,94 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,51
Экономия при брони: -1,19 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
19,78
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
10,21
Экономия при брони: -0,86 грн
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
21,65
Экономия при брони: -2,91 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье