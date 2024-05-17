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Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер, №30 - Запорожье (64137) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
17,94
Экономия: -2,34 грн
15,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (12)
17,94
Экономия: -2,34 грн
15,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
14,07 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (8)
17,91
Экономия: -2,31 грн
15,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (5)
17,94
Экономия: -2,34 грн
15,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
15,35 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (5)
18,00
Экономия: -2,40 грн
15,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
17,94
Экономия: -2,34 грн
15,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
18,00
Экономия: -2,40 грн
15,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (7)
16,50
Экономия: -0,90 грн
15,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
17,38 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (4)
17,94
Экономия: -2,34 грн
15,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
18,00
Экономия: -2,40 грн
15,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (6)
17,94
Экономия: -2,34 грн
15,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
16,62
Экономия: -1,02 грн
15,60 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (2)
18,00
Экономия: -2,40 грн
15,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2), блистер (2)
17,28
Экономия: -0,78 грн
16,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (15)
17,94
Экономия: -2,34 грн
15,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (20)
17,94
Экономия: -2,34 грн
15,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
18,89
Экономия: -1,19 грн
17,70 грн