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Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер, №30 - Одесса (64137) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
17,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
15,80 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (6)
17,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
14,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (5)
16,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 11-А
Всего: упаковка (1)
15,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
Всего: упаковка (1)
14,47 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (18)
16,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
16,56 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (2)
17,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: упаковка (1)
17,10 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 47 мин
Усатово, ул. Леси Украинки, 151
Всего: блистер (2)
15,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 3-В
Всего: упаковка (1)
15,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 21-А
Всего: упаковка (1)
15,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (4)
17,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Добровольского, 1
Всего: упаковка (1)
13,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (5)
16,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
16,55 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: блистер (2)
17,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (5)
16,56 грн