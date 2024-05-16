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Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер, №30 - Львов (64137) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
15,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
14,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
15,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
14,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
14,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
14,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: блистер (2)
14,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (2)
15,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
15,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
17,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (1)
15,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (1)
18,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1)
15,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 40
Всего: упаковка (1)
15,62 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: таблетки (20)
15,25 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тарнавского, 104-Б
Всего: упаковка (2)
17,93 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 117
Всего: упаковка (14)
17,96 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 51
Всего: упаковка (5)
17,96 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: таблетки (20)
14,00 грн
В других городах:
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (5)
17,32 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
15,71 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 30-А
Всего: блистер (2)
14,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 20/16
Всего: упаковка (1)
13,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Добротвор, ул. Франко Ивана, 18-Б
Всего: упаковка (3)
17,96
Экономия: -1,95 грн
16,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Грушевского Михаила, 4
Всего: упаковка (1)
14,45 грн