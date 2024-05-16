Амлодипин-Здоровье таблетки 10 мг блистер, №30 - Харьков (64137) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, ул. 23-го Августа, 43
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Харьков, просп. Александровский, 103/41
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Чугуев, ул. Древний вал, 32
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Слобожанское, ул. Дружбы, 1
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Красноград, ул. Полтавская, 91
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Машевка, ул. Независимости, 123
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Лозовая, м-н 2-й, 10