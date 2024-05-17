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Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер, №30 - Запорожье (47822) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
8,99
Экономия: -1,19 грн
7,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
8,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
9,02
Экономия: -1,02 грн
8,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
8,99
Экономия: -1,19 грн
7,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
8,96
Экономия: -1,16 грн
7,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
8,28 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
8,99
Экономия: -1,19 грн
7,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
8,99
Экономия: -1,19 грн
7,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (8)
8,94
Экономия: -1,14 грн
7,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
8,70 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (6)
8,94
Экономия: -1,14 грн
7,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (10)
8,89
Экономия: -1,09 грн
7,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
8,99
Экономия: -1,19 грн
7,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
8,64
Экономия: -0,39 грн
8,25 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (12)
8,94
Экономия: -1,14 грн
7,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (3)
8,99
Экономия: -1,19 грн
7,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (2)
8,60
Экономия: -0,60 грн
8,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
8,30 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (3)
7,65 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
8,28
Экономия: -0,48 грн
7,80 грн