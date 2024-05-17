Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипин-ЗдоровьеЦены в аптеках

Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер, №30 - Одесса (47822) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (10)
7,84 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (3)
8,61
Экономия: -0,61 грн
8,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (4)
7,81 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
8,31 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (9)
7,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 11-А
Всего: упаковка (1)
7,23 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
8,60 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (10)
8,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
8,27 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Архитекторская, 22
Всего: упаковка (1)
8,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
8,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 71
Всего: упаковка (1)
8,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (2)
8,31
Экономия: -0,31 грн
8,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (1)
8,30
Экономия: -0,30 грн
8,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: упаковка (12)
7,81 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Фонтанка, ул. Чехова, 1/1
Всего: упаковка (1)
7,22 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Черноморская, 2
Всего: упаковка (2), блистер (2)
7,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
Всего: упаковка (9)
7,81 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
Всего: блистер (2)
7,22 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 21-А
Всего: упаковка (1)
7,23 грн