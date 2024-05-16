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Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер, №30 - Львов (47822) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
7,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
8,01
Экономия: -0,84 грн
7,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
8,30
Экономия: -0,30 грн
8,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
7,23 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
8,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
7,80 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (2)
8,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1), блистер (2)
7,23 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
8,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: блистер (1)
8,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (1)
7,81 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (2)
8,40
Экономия: -0,40 грн
8,00 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (1)
7,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
8,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
8,98 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: упаковка (3)
8,98 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Патона, 2/7
Всего: упаковка (1)
8,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (2)
8,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (6)
7,81 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
8,98 грн