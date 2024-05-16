Амлодипин-Здоровье таблетки 5 мг блистер, №30 - Харьков (47822) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, проезд Стадионный, 11
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Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
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Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
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Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
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Харьков, просп. Александровский, 103/41
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Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
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Люботин, пл. Соборная, 1-В
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Змиев, ул. Лиманская, 22
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Чугуев, ул. Торговая, 2
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Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
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Чугуев, ул. Древний вал, 32
Бажаемо здоровья
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Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
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Красноград, ул. Полтавская, 91