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Арикстра® раствор для инъекций 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Запорожье (81403) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
2264,85 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1), шприц (3)
2735,82
Экономия: -301,22 грн
2434,60 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется через 58 мин
Никополь, просп. Трубников, 85
Всего: шприц (9)
2360,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: шприц (3)
2703,20 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1), шприц (1)
2615,23
Экономия: -166,76 грн
2448,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
Всего: упаковка (1)
2745,40
Экономия: -310,80 грн
2434,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 38
Всего: упаковка (1)
2501,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: раствор для инъекций (5)
2264,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Каменское, бульв. Строителей, 4-А
Всего: упаковка (1)
2441,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
2725,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: шприц (6)
2698,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: шприц (1)
2663,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: шприц (8)
2662,50 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: шприц (5)
2695,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: шприц (7)
2840,80 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: шприц (5)
2736,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (1)
2288,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: шприц (5)
2696,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1), шприц (3)
2712,25
Экономия: -275,06 грн
2437,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
Всего: шприц (2)
2715,70 грн